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Архив - Донецкая область

Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке

20.12.2018 09:51
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Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке

Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил на своей странице о новых потерях российско-оккупационных войск на территории захваченной Горловки.

В оккупированной российской гибридной армией Горловке несут крупные летальные потери незаконные вооруженные бандформирования "ДНР", передает "Диалог.UA".

Известно, что противник активно продолжает нести безвозвратные потери в Донецкой области. В частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщил на своей странице в Facebook о новых цифрах.

По его информации, трое боевиков 3-й отдельной мотострелковой бригады пополнили ряды бесславной "бригады 200".

Также в сепаратистских группах и сообществах в Сети были распространены соответствующие сообщения сторонников оккупантов. Люди пишут о том, что в районе поселка Гольмовский на северо-восточной окраине Горловки противник понес ощутимые потери, подтверждая, что именно здесь трое боевиков из Енакиево напоролись на мины.



Теги: Донбасс, ликвидация, мина, ДНР, боевики, потери, ВСУ, соцсети
 
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