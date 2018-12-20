Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке

20.12.2018 09:51

Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил на своей странице о новых потерях российско-оккупационных войск на территории захваченной Горловки.

В оккупированной российской гибридной армией Горловке несут крупные летальные потери незаконные вооруженные бандформирования "ДНР", передает "Диалог.UA".

Известно, что противник активно продолжает нести безвозвратные потери в Донецкой области. В частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщил на своей странице в Facebook о новых цифрах.

По его информации, трое боевиков 3-й отдельной мотострелковой бригады пополнили ряды бесславной "бригады 200".

Также в сепаратистских группах и сообществах в Сети были распространены соответствующие сообщения сторонников оккупантов. Люди пишут о том, что в районе поселка Гольмовский на северо-восточной окраине Горловки противник понес ощутимые потери, подтверждая, что именно здесь трое боевиков из Енакиево напоролись на мины.