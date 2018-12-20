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Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения
Среди боевиков «ДНР» и российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой области растут панические настроения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов растут панические настроения. Боевики ждут «наступления», но не знают, когда оно будет. Кроме того, приехавших «специалистов» стараются расселить в многоэтажных домах, надеясь, что это обеспечит их «безопасность».
Вот что об этом в соцсетях пишут дончане:
«Не буду говорить за всех, но с теми орками, с которыми говорил или чьи разговоры слышал — «на иголках», ждут наступления, но не знают когда оно будет, и от этого они ещё больше нервничают, как среднестатистические, так и приезжие «начальники»...»,
«Вообще, как и среди гражданского населения, преобладают: раздражительность, усталость, злость, вспыльчивость и всё в таком же духе, есть те, которые стараются «держаться», есть те, кому всё равно как они выглядят»,
«Но что очень многих здесь объединяет: состояние безнадёги во всём. Да, у кого-то классные «доходы» (пока что), большинство выживают кто как...»,
«Интересно, что всякого рода приезжие «спецы» расселяются по квартирам многоэтажек… боятся, что по отдельно стоящему дому кто-нибудь из рдг стрелять будет?..»,
«Кто-то боится скопления техники укрвермахта на определенных участках фронта и прогнозирует кровавое побоище в ближайшие дни, кто-то говорит, что будет, но позже, кто-то — что ничего не будет...»,
«Ещё есть такие, кто говорит: спокойной, всё под контролем, а есть те, кто предлагает молиться...»,
«Конечно, всё описанное — это внешнее, что у них там внутри творится… кто знает?..».
Теги: Донецк, Донбасс, жилье, паника, ДНР, боевики, наступление, соцсети, РФ
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