Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»

20.12.2018 14:22

Сторонники боевиков «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины ставшие жертвой пропаганды полностью теряют способность логически мыслить. Их перестает интересовать даже судьба своих детей и внуков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты ведут среди сторонников пропаганду, благодаря которой люди окончательно теряют способность логически мыслить и их перестает интересовать даже судьба самых близких. Верней, им не страшно, если их близкие погибнут при обстреле боевиков.

Так людей шокировали высказывания в соцсети одной такой сторонницы «ДНР»:

«ВК-Светлана Подорожная Мой внук со школы добежал домой за 5 минут, сказал, что " укропы про стимулировали" к такой скорости… Ну, слава богу, что это наши бойцы»,

«Логика… про ответку не слышали?».