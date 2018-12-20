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Архив - Донецкая область

В Донецке, Моспино и Старобешево расклеили патриотичные листовки

20.12.2018 18:39
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В Донецке, Моспино и Старобешево расклеили патриотичные листовки

Сегодня неизвестные украинские патриоты обклеили патриотическими открытками улицы неподконтрольных Украине Донецка, Моспино и Старобешевскм районе.

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский активист Виталий Овчаренко, передает donpress.com.

Он опубликовал соответствующее фото и написал, что листовки появились на захваченных административных зданиях, остановках общественного транспорта, магазинах, дверях подъездов.

В комментарии он добавил:

«В Донецке (улицы и здания микрорайона Донской, Щетинина, Раздольное), улицы и здания города Моспино, на Старобешевський ТЭС (пгт. Новый Свет). Эти наклейки появились на дверях общаги Старобешевского ПТУ, где проживают российские солдаты оккупационных сил РФ.

Сразу скажу: все делалось неподготовленными людьми. За что им большое спасибо.

Слава Героям Украинской Донбасса.

Победа будет за нами!».



Теги: Донецк, Донбасс, листовки, патриоты, соцсети
 
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