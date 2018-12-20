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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется

20.12.2018 12:39
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В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется

Сегодня утром на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибыл 84-й «гуманитарный конвой МЧС РФ».

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР, передает donpress.com.

Так, представители «ведомства» отметили:

«Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Донецк».

По ее словам, в неподконтрольный Украине Донецк прибыло 23 машины с гуманитарной помощью и пять сопровождающих автомобилей. На данный момент идет разгрузка машин на двух складах в Донецке. Тоннаж и состав гумпомощи уточняется.



Теги: Россия, Донбасс, МЧС, гуманитарная помощь, груз, гуманитарный конвой
 
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