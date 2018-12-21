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Архив - Донецкая область

Большой обмен заложниками с ОРДЛО: названа дата

21.12.2018 16:45
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Большой обмен заложниками с ОРДЛО: названа дата

Украина предложила России провести большой обмен заложниками 5 января 2019. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

На своей странице в соцсети Геращенко отметила, что Украина передала ОБСЕ предложение о помиловании и передаче ОРДЛО 72 члена НВФ в обмен на 19 украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных Украине территориях. При этом Украина готова передать России 22 гражданина РФ, задержанных и осужденных в Украине. В обмен на это, Украина требует освободить и передать на родину 22 политзаключенных Кремля. Геращенко добавила:

«Мы предлагаем провести освобождения удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир. Обращаемся в Совет Церквей поддержать нашу инициативу, апеллировать к российским властям проявить милосердие, гуманизм, преданность христианской, православной традиции милосердия и добрых поступков к Рождеству на практике».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, заложники, ОРДЛО, обмен пленными
 
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