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Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
Ставленник Кремля главарь "ДНР" Денис Пушилин за месяц правления добился ненависти не только простых граждан, но и ярых сепаратистов.
Для спасения ситуации в Донецк прибыли эксперты. О напряженной ситуации в "ДНР" рассказала "ЛентаUA.net" со ссылкой на сепаратисткий telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Оккупированный Донбасс продолжает деградировать стремительными темпами в социальной, экономической и прочих сферах. Многомесячные задержки зарплат, уничтожение некогда прибыльных предприятий, ежедневный рост цен, обнищание населения, произвол местных "силовиков" и "чиновников" - далеко не полный список проблем "ДНР".
Новый главарь "республики" даже не пытается решить эти проблемы, он их усугубляет и добавляет новые: многочасовые простои мирных граждан на блокпостах при попытки въехать или выехать из ОРДО, комендантский час и прочие.
Естественно, такие "достижения" не добавили популярности Пушилину, который и так не пользовался у местных граждан любовью.
Недовольство настолько велико, что рискует перерасти в социальный взрыв. Чтобы решить проблему, в Донецк экстренно прибыли эксперты - "политтехнологический десант" некие "Патриот" и "Чайка" (Дмитрий Кононов). Они уже организовали Пушилину "Прямую линию", на которой имитировали поддержку населением главаря "ДНР".
Вскоре, заверил ресурс, жителям террористической "республики" бросят какой-то "пряник", чтобы хоть немного снизить напряжение. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что жители "ДНР" задали главный вопрос Пушилину: "Когда это все закончится и нас заберет к себе хоть кто-то"?
Источник: dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Москва, ДНР, Пушилин
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