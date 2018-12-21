Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"

21.12.2018 20:15

Ставленник Кремля главарь "ДНР" Денис Пушилин за месяц правления добился ненависти не только простых граждан, но и ярых сепаратистов.

Для спасения ситуации в Донецк прибыли эксперты. О напряженной ситуации в "ДНР" рассказала "ЛентаUA.net" со ссылкой на сепаратисткий telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Оккупированный Донбасс продолжает деградировать стремительными темпами в социальной, экономической и прочих сферах. Многомесячные задержки зарплат, уничтожение некогда прибыльных предприятий, ежедневный рост цен, обнищание населения, произвол местных "силовиков" и "чиновников" - далеко не полный список проблем "ДНР".

Новый главарь "республики" даже не пытается решить эти проблемы, он их усугубляет и добавляет новые: многочасовые простои мирных граждан на блокпостах при попытки въехать или выехать из ОРДО, комендантский час и прочие.

Естественно, такие "достижения" не добавили популярности Пушилину, который и так не пользовался у местных граждан любовью.

Недовольство настолько велико, что рискует перерасти в социальный взрыв. Чтобы решить проблему, в Донецк экстренно прибыли эксперты - "политтехнологический десант" некие "Патриот" и "Чайка" (Дмитрий Кононов). Они уже организовали Пушилину "Прямую линию", на которой имитировали поддержку населением главаря "ДНР".

Вскоре, заверил ресурс, жителям террористической "республики" бросят какой-то "пряник", чтобы хоть немного снизить напряжение. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что жители "ДНР" задали главный вопрос Пушилину: "Когда это все закончится и нас заберет к себе хоть кто-то"?



Источник: dialog.ua