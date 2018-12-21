Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике

21.12.2018 13:00

Жители временно оккупированной Горловки встревожены информацией о том, что боевики «ДНР» приведены в боевую готовность. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и «силовики» приведены в боевую готовность. Источники говорят о вероятности «каких-то событий» в ближайшие выходные. Жители города встревожены. Вот что они пишут в соцсетях:

«У орков сегодня какая-то небывалая объявлена боевая готовность. Вероятность каких-нибудь событий в эти выходные»,

«Ну дык они ж вроде еще с 14 декабря ждут не дождутся наступления ЗСУ»,

«То Басурин ждет, а это приказ силовикам».

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