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Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике
21.12.2018 13:00
Жители временно оккупированной Горловки встревожены информацией о том, что боевики «ДНР» приведены в боевую готовность. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и «силовики» приведены в боевую готовность. Источники говорят о вероятности «каких-то событий» в ближайшие выходные. Жители города встревожены. Вот что они пишут в соцсетях:
«У орков сегодня какая-то небывалая объявлена боевая готовность. Вероятность каких-нибудь событий в эти выходные»,
«Ну дык они ж вроде еще с 14 декабря ждут не дождутся наступления ЗСУ»,
«То Басурин ждет, а это приказ силовикам».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, ОРДО, ООС
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