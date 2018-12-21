Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины

21.12.2018 14:00

Российские власти одобрили скандальный закон, который позволит Москве предоставлять российское гражданство для жителей оккупированной части Донбасса в упрощенной форме.

План принять законодательную инициативу накануне подтвердил Путин, пишет "Российский Диалог". Российские информационные агентства сообщают, что сегодня Совет Федерации одобрил закон, позволяющий "режим упрощенного получения гражданства России" для "отдельных категорий иностранных граждан".

Журналисты подчеркивают, что российская инициатива направлена на страны "со сложной общественно-политической и экономической обстановкой", намекая на восток Украины. В тексте закона Донбасс не прописан отдельной строкой, однако в Сети не сомневаются, что россияне нацелены на так называемые "Л/ДНР".

СМИ уточняют, что накануне Путин дал личные указания провести изменения в указанные законы, чтобы упростить получение российских паспортов для жителей Украины.

Опасность состоит в том, что впоследствии Москва может начать вторжение в Украину под прикрытием необходимости "защиты прав граждан России" в стране.

Сегодня на пресс-конференции сотни журналистов встречали Путина с жесткими призывами.



Источник: www.dialog.ua