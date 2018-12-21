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Архив - Донецкая область

СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины

21.12.2018 11:00
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СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины

Три агентурно-боевые группы российской разведки задержала на Востоке контрразведка СБУ, утверждают в украинской спецслужбе.

Служба безопасности Украины заявляет о задержании на востоке трех агентурно-боевых групп военной разведки РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНИАН. Отмечается, что задержание провели сотрудники контрразведки.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении.

Ранее 20 декабря Служба безопасности Украины раскрыла новые детали относительно преступлений внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, СБУ, захват
 
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