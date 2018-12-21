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В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов
21.12.2018 13:30
Вчера вечером под обстрел попал поселок шахты Трудовская Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, в результате чего повреждено пять домов. Об этом сообщил так называемый «глава районной администрации Максим Жуковский».
Представитель ОРДО отметил:
«Вчера около 19:30 обстреляли поселок шахты Трудовская, зафиксированы повреждения жилого фонда. Так, по улице Косарева, 6 в многоэтажном доме повреждено остекление в двух квартирах, по улице Гастелло 2 и 4 повреждены два частных дома, еще два частных дома повреждены по улице Белореченская».
По его словам, в частных домах повреждены остекление и кровля. Данных о пострадавших не поступало.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, дом, обстрел, повреждения, ДНР
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