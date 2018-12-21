В одной из больниц Донецка прогремел взрыв

21.12.2018 13:45

Вчера в неподконтрольном украинскому правительству Донецка на территории медицинского учреждения «Дорожная клиническая больница на станции Донецк» произошел взрыв газового отопительного котла. Об этом сообщает «пресс-служба МЧС ДНР».

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«20.12.2018 г. Донецк, Киевский р-н, ул. Университетская, котельная „Железнодорожная больница“, СПП „Донецкгортеплосеть“, на территории медицинского учреждения „Дорожная клиническая больница на станции Донецк“ — взрыв газового отопительного котла ДЕ 6,5 14 ГМ, мощностью 2,5 Гкал/ч».

По информации, взрыв разрушил котел и повредил остекление 9 деревянных оконных рам. Пострадавших в ходе инцидента не выявлено.

Источник: https://donpress.com