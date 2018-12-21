В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина

21.12.2018 15:16

Вчера вечером в неподконтрольном украинскому правительству Кировске (Голубовке) Луганской области БТР «Народной милиции ЛНР» нарушил правила дорожного движения протаранил легковой автомобиль ВАЗ 2109. Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети.

В сообщении сообщества пишут:

«Водитель авто — мужчина 1979 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован.

Дело пытаются замять, уж больно не комфортная ситуация…».

Источник: https://donpress.com