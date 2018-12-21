Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В рядах боевиков убитые и раненые: бойцы ВСУ эффектно отбили нападение врага

21.12.2018 10:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В рядах боевиков убитые и раненые: бойцы ВСУ эффектно отбили нападение врага

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" несут летальные потери на временно оккупированном Донбассе в ходе своих же провокаций.

За минувшие сутки, 20 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA". 

Более того, противник трижды применял вооружения, запрещенное минскими соглашениями.  В частности, сепаратисты "Л/ДНР" совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм и 120 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов на донецком и мариупольском направлениях в районе населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Водяное и Гнутово.

Сообщается, что один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Согласно данным разведки, шесть оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации был уничтожены, а трое получили ранения. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх