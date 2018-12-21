В рядах боевиков убитые и раненые: бойцы ВСУ эффектно отбили нападение врага

21.12.2018 10:03

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" несут летальные потери на временно оккупированном Донбассе в ходе своих же провокаций.

За минувшие сутки, 20 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Более того, противник трижды применял вооружения, запрещенное минскими соглашениями. В частности, сепаратисты "Л/ДНР" совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм и 120 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов на донецком и мариупольском направлениях в районе населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Водяное и Гнутово.

Сообщается, что один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Согласно данным разведки, шесть оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации был уничтожены, а трое получили ранения.



Источник: www.dialog.ua