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Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
22.12.2018 11:29
В пятницу, 21 декабря, гибридная армия России понесла серьезные потери при столкновении с бойцами ООС.
Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".
Согласно утренней сводке штаба ООС, активность оккупантов на Донбассе снизилась. В пятницу, 21 декабря, было зафиксировано всего 7 попыток врага сорвать режим перемирия с применением 82 и 120-мм минометов. "Горячо" было на мариупольском и луганском направлениях. ВСУ не жалели "ответок" для террористов.
По данным разведки, оккупанты лишились 7 наемников, 4 из которых были ликвидированы, 3 отправились на больничные койки на длительное лечение. В рядах ВСУ, к счастью, обошлось без потерь.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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