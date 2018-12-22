Четверо убитых боевиков, трое раненых! Воины ВСУ дали достойный отпор НВФ

22.12.2018 09:27

За минувшие сутки подразделения НВФ семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Противник совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82-мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка — на Донецком направлении и вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки за сутки четыре члена НВФ было уничтожено и трое получили ранения.

С начала текущих суток НВФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.