Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»

22.12.2018 11:50

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 15 декабря 2018 года ликвидирован боевик «ДНР» Баранов Александр Александрович с позывным «Крамаха».

О Баранове известно, что он родился в Дружковке 30 ноября 1976 года.

В своих сообщениях в соцсетях боевики «ДНР» пишут, что Баранов подорвался на растяжке.