«Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине

22.12.2018 20:17

Мариупольская «зеленая красавица» вошла в список претенденток по всей Украине на звание «Мисс Елка 2018».

В голосовании, которое объявил сайт "Укринформа", сейчас представлено 10 новогодних красавиц. Но, как отметили организаторы, это еще неполный список претенденток, пишет mrpl.city.

«Знакомьтесь с первыми конкурсантками - их список будет пополняться ежедневно», - говорится в сообщении.

Сейчас в десятку главных новогодних красавиц входят елки из Киева, Харькова, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Чернигова, Мариуполя, Полтавы, Днепра и Ужгорода.

Проголосовать за мариупольскую елку можно будет уже с 26 декабря. Именно в этот день на сайте агентства каждый желающий сможет выбрать самую красивую елку Украины.