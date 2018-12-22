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«Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине

22.12.2018 20:17
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«Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине

Мариупольская «зеленая красавица» вошла в список претенденток по всей Украине на звание «Мисс Елка 2018».
В голосовании, которое объявил сайт "Укринформа", сейчас представлено 10 новогодних красавиц. Но, как отметили организаторы, это еще неполный список претенденток, пишет mrpl.city.
«Знакомьтесь с первыми конкурсантками - их список будет пополняться ежедневно», - говорится в сообщении.
Сейчас в десятку главных новогодних красавиц входят елки из Киева, Харькова, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Чернигова, Мариуполя, Полтавы, Днепра и Ужгорода.
Проголосовать за мариупольскую елку можно будет уже с 26 декабря. Именно в этот день на сайте агентства каждый желающий сможет выбрать самую красивую елку Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, елка, конкурс
 
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