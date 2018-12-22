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«МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»
22.12.2018 13:12
Главарь «ДНР» Денис Пушилин назначил Алексея Муратова «руководителем центрального исполкома движения «Донецкая республика».
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
Такое решение было объявлено сегодня на съезде актива «ДР» в неподконтрольном Украине Донецке. Известно, что Муратов заменил на этой должности Наталью Волкову, избранную «депутатом ДНР».
Выяснилось, что Алексей Муратов является, что гражданином России, он был депутатом города Курчатов Курской области от «Единой Рооссии». В 2012 году он сложил с себя депутатские полномочия и стал функционером финансовой пирамиды «МММ».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, депутат, финансовая пирамида, республика, ДНР, Пушилин
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