На Донбассе боевики обстреляли ВСУ и получили "ответку"

22.12.2018 10:09

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями",- говорится в сообщении.

В частности, из минометов калибра 120 мм и 82 мм боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов было уничтожено и 3 получили ранения", – рассказали в ООС.