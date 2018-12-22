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Архив - Донецкая область

На территорию РФ через неподконтрольные пункты пропуска вывозят неизвестные грузы

22.12.2018 19:16
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На территорию РФ через неподконтрольные пункты пропуска вывозят неизвестные грузы

Оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 20 минут, члены патруля СММ видели в очереди на выезд из Украины 42 автомобиля, 26 тентованных грузовиков.

Примерно через 20 минут член вооруженных формирований сказал наблюдателям покинуть этот район».



Теги: Донбасс, Луганск, грузовик, граница, ОБСЕ, ДНР, пункты пропуска, грузы, РФ
 
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