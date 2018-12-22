Переселенцы возвращаются на неподконтрольный Донбасс

22.12.2018 09:10

В ходе 4025 интервью во всех областях Украины 802 респондента или 20% были идентифицированы как ВПЛ, которые вернулись и проживают сейчас на неподконтрольной Украине территории Донбасса, из них 8% имеют в составе семьи лиц с инвалидностью. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Согласно опросу, средний размер домохозяйства опрошенных переселенцев, которые вернулись домой, составил 1,83 лица, что меньше, чем средний размер домохозяйства ВПЛ на подконтрольной Украине территории (2,5 лица). Наибольшая доля домохозяйств переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию, состояла из одного человека – 47%, из которых 70% женщин. Среди остальных опрошенных 35% домохозяйств состояли из двух человек; 10% – из трех; 8% – из четырех лиц и больше.

Эксперты отмечают, что домохозяйства с детьми составляли лишь 14% от всех домохозяйств ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, что в 3 раза меньше, чем среди всех домохозяйств переселенцев – 43%. Домохозяйства тех, кто вернулись с одним ребенком, составляли 58%, а доля многодетных семей с тремя и более детьми равна лишь 4%.

Женщины составляли 57% членов домохозяйств опрошенных переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию, из них 50% в возрасте более 60 лет.

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Почти 80% ВПЛ считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. 11% переселенцев сообщили о том, что чувствовали дискриминацию.