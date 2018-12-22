- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово13:51
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Лыча»13:32
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»12:48
- Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС12:31
- Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО12:09
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»11:50
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"11:29
- В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом11:08
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены10:51
Переселенцы возвращаются на неподконтрольный Донбасс
В ходе 4025 интервью во всех областях Украины 802 респондента или 20% были идентифицированы как ВПЛ, которые вернулись и проживают сейчас на неподконтрольной Украине территории Донбасса, из них 8% имеют в составе семьи лиц с инвалидностью. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.
Согласно опросу, средний размер домохозяйства опрошенных переселенцев, которые вернулись домой, составил 1,83 лица, что меньше, чем средний размер домохозяйства ВПЛ на подконтрольной Украине территории (2,5 лица). Наибольшая доля домохозяйств переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию, состояла из одного человека – 47%, из которых 70% женщин. Среди остальных опрошенных 35% домохозяйств состояли из двух человек; 10% – из трех; 8% – из четырех лиц и больше.
Эксперты отмечают, что домохозяйства с детьми составляли лишь 14% от всех домохозяйств ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, что в 3 раза меньше, чем среди всех домохозяйств переселенцев – 43%. Домохозяйства тех, кто вернулись с одним ребенком, составляли 58%, а доля многодетных семей с тремя и более детьми равна лишь 4%.
Женщины составляли 57% членов домохозяйств опрошенных переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию, из них 50% в возрасте более 60 лет.
Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Почти 80% ВПЛ считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. 11% переселенцев сообщили о том, что чувствовали дискриминацию.
Теги: Донбасс, возвращение, ДНР, ЛНР, переселенцы
- Главарь казаков "Батя", бежавший в Россию, намерен снова приехать на Донбасс
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Крах «ДНР» и «ЛНР» неизбежен. «Республики» готовятся к возвращению в Украину
- Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину
- Возвращение Донбасса: что делать с минами
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово13:51
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Лыча»13:32
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»12:48
- Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС12:31
- Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО12:09
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»11:50
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"11:29
- В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом11:08
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены10:51
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово13:51
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Лыча»13:32
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»12:48
- Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС12:31
- Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО12:09
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»11:50
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"11:29
- В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом11:08
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены10:51
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию