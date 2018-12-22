Почувствуй себя пьяным: Зачем на Донетчине полицейские используют алко-очки

22.12.2018 19:40

В Донецкой области патрульная полиция совместно с автошколами проводит программу по профилактике вождения в нетрезвом состоянии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», во время тренингов патрульные используют специальные алко-очки, которые имитируют воздействие алкоголя на поведение человека.

Участниками программы за одну неделю стали более 200 обучающихся из пяти автошкол.

«В Славянске и Краматорске патрульная полиция внедряет проект "Випробуй у безпеці", который проходит по всей Украине. Для проведения занятий наш департамент из Киева по всем городам рассылает алко-очки "Drunk Busters". Есть уже в Хмельницке, Львове, Луганской области, Мариуполе. Нам прислали две пары таких очков. Люди их надевают и вокруг себя видят такую же обстановку, которую видит и испытывает нетрезвый человек, только "по-трезвому"», – пояснила пресс-секретарь батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Ксения Шостацкая.

Она уточнила, что в день проводится по несколько занятий, чтобы как можно большее количество будущих водителей смогли пройти тренинг и испытать воздействие очков.

«Я и сама опробовала эти очки. Ощущения отвратительные, потому что неудобно, плохо, дискомфортно. Я как будто потерялась. Мне показалось, что я стою на высоком пьедестале, все вокруг очень низкое. Делаешь шаг очень неуверенно и ощущение, что сейчас просто провалюсь, упаду. Плохая координация. Я не представляю, как еще в таком состоянии можно садиться за руль», – поделилась Ксения Шостацкая.

В автошколах Краматорска и Славянска обучающимся предлагается надеть очки и пройти по виниловой дорожке со специальной разметкой. «Тем самым имитируется ситуация управление транспортным средством в состоянии опьянения при движении прямо, то есть соблюдении рядности. Мы смотрим, как организм реагирует на изменение визуальных представлений о движении, как зрение реагирует на вхождение в повороты и пр.», – рассказала инспектор группы связи с общественностью батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Анна Ванда.

Сегодня, 22 декабря, такое занятие в алко-очках проходило в автошколе Славянска. «Впечатления довольно интересные. Надеваешь очки, и состояние действительно похоже на опьянение – головокружение, пошатывание. Нарушается координация движений. По прямой линии пройти более-менее еще можно. А если кривая – оступаешься, теряешь ориентир, нарушается координация. Было проблематично перепрыгивать по участкам, как по островкам», – отмечает курсантка автошколы Лиля.

«Совсем другая высота от пола, все вокруг непонятно, размыто. Пыталась пройти по полосе – прошла вообще непонятно по чем! Совсем другие ощущения! Это очень страшно и непередаваемо – нужно только надеть и потом только поймешь. Я этого не знала, думала – почему выпившие люди так криво ходят, а теперь поняла. Я до такого не напивалась! Это, наверное, нужно литр выпить, я же не знаю, какой объем алкоголя в этих "выпитых очках"», – дополняет администратор автошколы Наталья.

«Пол-литра водки – точно», – уточняют более знающие об алкоголе присутствующие.

По информации патрульной полиции Краматорска и Славянска, на территории обслуживания батальона с начала года по 22 декабря при участии нетрезвых водителей было совершено 81 ДТП, травмированы 26 человек, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения были выявлены 1076 водителей.

Согласно по ст. 130 КУоАП («Вождение в нетрезвом виде») предусмотрена следующая ответственность:

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – штраф 10 200 грн и лишение права управления на год;

за повторное в течение года такое же нарушение – штраф в 20 400 грн с лишением прав на 3 года;

за управление в нетрезвом виде трижды в течение года суд налагает штраф 40 800 грн и лишает нарушителя водительского удостоверения на 10 лет.