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Под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР»
22.12.2018 14:32
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях несут потери в живой силе. Так, под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Под временно оккупированной Горловкой 15 декабря 2018 года на растяжке подорвался боевик «ДНР» Князев Александр Николаевич.
О Князеве известно, что он родился в Горловке 1 июня 1978 года.
Теги: Донбасс, Горловка, боевик, ДНР, потери, подрыв, растяжка
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