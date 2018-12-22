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Приехавших из «ЛДНР» в РФ на заработки ущемляют в зарплатах
Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, поехавшие на заработки в РФ, жалуются, что их ущемляют в зарплатах в сравнении с приехавшими с подконтрольной правительству территории Украины.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Не смотря на громкие заявление о том, что жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей «вот-вот упростят получение гражданства РФ», на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот.
Дело в том, что даже приехавших на заработки в РФ жителей временно оккупированных территорий значительно ущемляют в зарплатах в сравнении с приехавшими с подконтрольной правительству Украины территории:
Вот что рассказывают об этом жители временно оккупированных территорий Донбасса:
«Брат приехал с работы с мск Для жителей ЛДНР день 1100р, для украинцев 1500».
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, гражданство, заработок, ДНР, ЛНР
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