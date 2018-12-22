Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО

22.12.2018 12:09

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области в новогоднюю ночь местные «власти» обещают устроить праздничную дискотеку на площади Победы.

Об этом сообщил «мэр» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Главарь «администрации» на церемонии открытия городской елки отметил:

«Все могут приходить, отдыхать. Тихо здесь не будет».

Также, по его словам, в новогоднюю ночь не будет и комендантского часа.