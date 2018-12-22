Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО

22.12.2018 12:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Приходько рассказал, чего ждать Горловке в новогоднюю ночь: «Тихо здесь не будет». ВИДЕО

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области в новогоднюю ночь местные «власти» обещают устроить праздничную дискотеку на площади Победы.

Об этом сообщил «мэр» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Главарь «администрации» на церемонии открытия городской елки отметил:

«Все могут приходить, отдыхать. Тихо здесь не будет».

Также, по его словам, в новогоднюю ночь не будет и комендантского часа.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, новогодняя елка, открытие, дискотека, комендантский час, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх