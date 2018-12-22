Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово

22.12.2018 13:51

Сегодня, 22 декабря, блокпосты вдоль линии разграничения в Донецкой области продолжают собирать очень большие очереди.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

Перегружены практически все направления.

Так, на Бахмутском направлении уже к открытию блокпостов очереди были очень большими.

«Очередь большая очень перевозы прут, все как всегда» , — писали пользователи.

«Людей очень много, очередь начиналась там где таксисты высаживают людей!» — сообщил другой автор.

Очереди велики и на выезд с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, и на въезд.

«С Украины со стороны Артемовска-Бахмута очередь пешая за туалетами пеших людей тьма», — написал комментатор.

В то же время, согласно комментариев, сегодня очереди немного меньше, чем были вчера.

«Горловка со стороны города пеших полный навес, но перевозы говорят сегодня народа и машин меньше чем было вчера- позавчера», — сообщают очевидцы.

Очень сильно перегружено Марьинское направление. Очереди огромны — много машин, пешеходов, автобусов.

«Автобусов много пеших тьма. Машин тоже много», — пишут пользователи.

«На Каргиле далеко на мосту основная и льгота тоже на мосту», — добавил другой комментатор.

«В 6 утра было пеших на Киргиле в сторону Украины чел 500, машины на мосту плюс льготу и до моста во втором ряду», — отметил один из авторов.

Позднее число пешеходов возросло.

«Пеших на каргиле в Курахово человек 800», — отмечают авторы.

На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке уже ранним утром собирали до 200 авто.

«Общей за поворот. Больше 160-ти машин», — отмечается в комментариях.

«Еленовка сейчас в сторону украины на днр 200 машин основная очередь и 52 льготная», — также сообщил пользователь.

Также на этом направлении много и пешеходов.

«Примерно два часа назад было 14 автобусов и человек 250 стояли так, на еленовский бусик», — сообщают комментаторы.

В то же время на украинских КПВВ очереди меньше.

«Украине в сторону Донецка 85 основной и 28 льготы», — сообщают пользователи.

Пользователи опубликовали несколько фото с этого направления — на них видны достаточно большие очереди.

На Мариупольском направлении блокпосты в Гнутово еще до открытия собрали до 300 автомобилей.

«Октябрь. Очередь с середины Куликово. Перед камышами появились военные Пищевик. Раз в 7−10минут протяжка на 5 машин через Куликово. Бусики с перевозами прут без очереди!» — пишут пользователи.

«Октябрь. За 1ч45мин проехали с середины Куликова до камышей. Протяжка 5−7 минут на 5машин», — добавил другой автор.

По словам авторов, ситуация очень тяжелая — на этих блокпостах такого не было никогда, пишут очевидцы.

«Пропускают только в украину. колонна машин с марика стоит долгое время. такого на этом блокпосту никогда не было», — отметил комментатор.