Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин

22.12.2018 08:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин

Сегодня, 22 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях более 400 автомобиле, сообщает Госпогранслужба Украины.
Все контрольные пункты открылись субботним утром по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.
В КПВВ на въезд и выезд сегодня с утра находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/100;
«Марьинка» - 20/75;
«Новотроицкое» -0/90;
«Гнутово» - 40/60.



Теги: Донбасс, машины, люди, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх