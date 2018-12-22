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У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены
22.12.2018 10:51
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики «ЛДНР» и российские оккупанты понесли серьезные потери.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли серьезные потери в живой силе.
По сообщению пресс-службы ООС со ссылкой на данные разведки, ликвидированы шестеро боевиков «ЛДНР» и ещё трое получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ООС
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