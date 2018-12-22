У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены

22.12.2018 10:51

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики «ЛДНР» и российские оккупанты понесли серьезные потери.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли серьезные потери в живой силе.

По сообщению пресс-службы ООС со ссылкой на данные разведки, ликвидированы шестеро боевиков «ЛДНР» и ещё трое получили ранения.