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В Донецк из РФ прибыли эксперты для улучшения «имиджа» Пушилина
Главарь «ДНР» Денис Пушилин всего за месяц правления вызвал гнев не только у местных жителей, но и у членов НВФ. Чтобы разрядить накал, из России в неподконтрольный Украине Донецк прибыли эксперты из РФ.
Об этом сообщает telegram-канал «Донецкий Абориген», передает donpress.com.
Ресурс отмечает, что Пушилин не только не выполнил «предвыборные» обещания, но и «принес» новые — рост цен на продукты питания и топливо, многочасовые простои мирных граждан на блокпостах при попытки въехать или выехать из ОРДО и многое другое. Отмечается, что недовольство населения настолько велико, что рискует перерасти в социальный взрыв. В связи с этим, в Донецк из России экстренно прибыли эксперты — «политтехнологический десант» некие «Патриот» и «Чайка» (Дмитрий Кононов). Ресурс сообщил, что именно они организовали Пушилину «Прямую линию».
«Донецкий Абориген» предполагает, что теперь жителям «республики» бросят какой-то «пряник», чтобы снизить социальное напряжение.
Теги: Россия, Донбасс, рост цен, блокпост, ДНР, Пушилин, НВФ
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- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены10:51
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