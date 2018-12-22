В Донецке и Луганске зажглись новогодние елки

22.12.2018 09:50

Вчера в неподконтрольном Украине Луганске на Театральной площади прошла церемония открытия главной новогодней елки. Подобный праздник состоялся и в неподконтрольном украинскому правительству Донецке, пишет ДонПресс.

На центральных площадях городов выступали различные творческие коллективы, гремели праздничные фейерверки. Присутствующих поздравляли традиционные сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка.