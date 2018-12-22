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Архив - Донецкая область

В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом

22.12.2018 11:08
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В Донецке во время обстрела сгорел жилой дом

Сегодня ночью под обстрел попал поселок Александровка Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, в результате чего сгорел частный дом.

Об этом сообщил «глава администрации поселка» Константин Чалый, передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«Украинская армия около 23:00 обстреляла Александровку. В результате обстрелов полностью сгорел частный дом по улице Шевченко, после попадания снаряда в кровлю».

По его словам, данных о пострадавших не поступало.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, пожар, снаряд, обстрел, ВСУ
 
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