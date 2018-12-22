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Архив - Донецкая область

Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»

22.12.2018 16:11
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Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»

Пропагандисты, подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским «кураторам» пабликов распространяют «новость» об «упрощении получения российского гражданства».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий возмущены распространяемой в очередной раз пропагандистами, подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским «кураторам» пабликов «новостью» об «упрощении получения российского гражданства».

Люди прекрасно понимают, что таким образом пропагандисты пытаются отвлечь их от нищеты, безнадежности и проблем.

В соцсетях люди отвечают довольно резко на «оптимистические новости»:

«В чём упрощение?»,
«Дадут тем у кого бабки есть.Но как всегда не жителям ДНР и ЛНР»,
«Сергей, в интернете на сайте федеральной миграционной службы РФ вся информация, кто может и кто не может, написано только при наличии Украинского паспорта»,
«Ничего не изменилось по сути, кроме того что не по месту регистрации подавать»,
«Бред, сто лет назад это ещё»,
«Странные люди! Все русские ( кто может и до кого дошло ), стремятся получить гражданство ЕС и США. Особенно дети " шишок". А вы решили пустоты заполнять?»
«Без официального трудоустройства только пенча под зад получишь а не гражданство...)))))»,
«Хороший намек на то что ниче хорошего в ДНР не будет»,
«А пенсионерам соотечественника не дают...»,
«По соотечественникам до 55 лет».



Теги: Россия, Донбасс, гражданство, пропаганда, ДНР, ЛНР, соцсети, кураторы
 
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