Боевики «ДНР» завезли в Донецк странные бочки. Люди встревожены

23.12.2018 08:22

Боевики «ДНР» и российские оккупанты завезли во временно оккупированных Донецк непонятные бочки, которые спрятали на подземной стоянке «Донбасс-Арены». Жители Донецка и других временно оккупированных населенных пунктов встревожены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В последнее время боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области раздувают истерию о, якобы, готовящейся «химической атаке». Жители временно оккупированных населенных пунктов прекрасно понимают, что это может быть только провокация.

Однако, ситуация несколько накалилась в связи с тем, что боевики «ДНР» и российские оккупанты завезли и спрятали на подземном паркинге «Донбасс-Арены» во временно оккупированном Донецке какие-то непонятные бочки. Дончане встревожены.

Вот чтоони сообщают в соцсетях:

«В Донецк завезли какие-то бочки. Возможно химия какая-то. По словам источника два Урата стоят в подземной стоянке Донбасс- Арены. В общем учитывая вой пропагандонов российских, сто … готовит хим.атаку, не трудно сделать вывод, готовят провокацию… Остальное додумаете, сами».