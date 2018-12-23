Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки

23.12.2018 07:49

Контролируемые боевиками т.наз. "ДНР" средства массовой информации продолжают сеять панику и создавать массовый ажиотаж вокруг мифического "масштабного наступления ВСУ", даже несмотря на то, что "назначенное" российской пропагандой на 14 декабря наступление украинской армии не началось.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Военный эксперт обратил внимание, что данная информоперация сопровождается рядом мероприятий в частях и подразделениях оккупационных войск (прежде всего, в составе "1-го армейского корпуса ДНР" (Донецк). Так, передовые подразделения 9-го омсп (Новоазовск), 5-й и 1-омсбр, частично 3-й омсбр (Горловка) приведены в полную боевую готовность, а на отдельных участках произведено существенное наращивание сил и средств. Созданные и обкатанные в предыдущие периоды "дежурные" силы и средства выдвинуты на передовые позиции (это же касается и артиллерийских средств).

Одновременно в обоих "армейских корпусах" резко увеличились объемы поставки расходных материалов (ГСМ, шин, запасных частей), в частях сформированы и задействованы ремонтные бригады по восстановлению боеготовности вооружения и техники, активизировалась дефектация и ТО автомобильной техники, отмечается активная робота по привлечению к техническому обеспечению и обслуживанию военной техники гражданских специалистов из местной производственной базы.

Командование "1 АК ДНР" рапортует о готовности к эксплуатации в зимних условиях трети всего автотранспорта из состава строевой группы, добавил координатор "Информсопротивления".