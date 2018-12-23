Главная / Новости / Донецкая область / Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто
Последние новости раздела
- Жители Луганска вынуждены выстаивать огромные очереди за продуктами10:02
- У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ09:39
- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери09:20
- В Горловке жителям предлагают покупать противогазы08:59
- Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто08:42
- Боевики «ДНР» завезли в Донецк странные бочки. Люди встревожены08:22
- «Порошенко будет прятаться в бункере». В «МГБ ДНР» озвучили новый фейк о «химатаке»08:00
- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"07:40
- На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка21:19
Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто
23.12.2018 08:42
23 декабря у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 485 авто.
Сегодня утром все контрольные пункты открылись по графику зимнего периода (с 8:00 до 17:00) и функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
В КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/80;
«Марьинка» - 40/90;
«Новотроицкое» - 35/130;
«Гнутово» - 30/50.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
Читайте также:
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Що зараз коїться на КПВВ "Зайцеве" і "Гнутове"
- На КПВВ "Майорськ" все стало краще
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля
- Воскресное утро у донбасских КПВВ встретили более 600 авто
- Утром 3 марта донбасские КПВВ приятно удивили
- Жители Луганска вынуждены выстаивать огромные очереди за продуктами10:02
- У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ09:39
- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери09:20
- В Горловке жителям предлагают покупать противогазы08:59
- Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто08:42
- Боевики «ДНР» завезли в Донецк странные бочки. Люди встревожены08:22
- «Порошенко будет прятаться в бункере». В «МГБ ДНР» озвучили новый фейк о «химатаке»08:00
- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"07:40
- На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка21:19
- Жители Луганска вынуждены выстаивать огромные очереди за продуктами10:02
- У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ09:39
- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери09:20
- В Горловке жителям предлагают покупать противогазы08:59
- Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто08:42
- С 1 января в Украине начнут платить повышенные пенсии: стало известно, кому и насколько повысят выплаты08:34
- Боевики «ДНР» завезли в Донецк странные бочки. Люди встревожены08:22
- «Порошенко будет прятаться в бункере». В «МГБ ДНР» озвучили новый фейк о «химатаке»08:00
- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"07:40
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"