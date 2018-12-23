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Архив - Донецкая область

Горловчане рассказали о происходящем в городе

23.12.2018 13:48
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Горловчане рассказали о происходящем в городе

Жители временно оккупированной Горловки рассказали о происходящем в городе. Люди угнетены дороговизной и присутствием российских наемников.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке ситуация с усугубляется с каждым днем. Люди всё больше и больше впадают в депрессию. Причин для этого более, чем достаточно – доходы крайне низкие, цены растут с невероятной скоростью, кроме того, люди угнетены присутствием российских наемников, которые забирают для свих «нужд» административные здания.

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«Яйца на рынке -72 мелкие, 75 и 82. Мука-35. Ментовская б-ца по Ленина теперь зовется госпиталем. Над дверями плакат — «Без права на славу, на благо державы». Ну вы поняли-их же там нет»,
«У нас 20-22 грн яйца! мука 11 грн»,
«Я знаю, часто и подолгу бываю в Украине, но все оттуда не привезешь(».



Теги: Донбасс, Горловка, рост цен, продукты, повышение, цены, соцсети, доходы
 
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