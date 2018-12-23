НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери

23.12.2018 09:20

За минувшие сутки бойцы ВСУ пять раз попали под обстрел подразделений НВФ н Донбассе, при этом один раз было зафиксировано применение запрещенных Минскими соглашениями.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил, передает donpress.com.

В штабе отметили, что противник совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Военнослужащие ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское (Луганское направление), населенного пункта Красногоровка (Донецкое направление) и вблизи Чермалыка и Гнутово (Мариупольское направление).

По данным разведки, два члена НВФ были убиты, а один — ранен. При этом ни один украинский военный в результате обстрела не пострадал

С начала текущих суток наемники огонь по позициям ООС не открывали.