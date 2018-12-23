Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий

23.12.2018 12:50

Народный депутат, член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович выступил за переговоры с представителями группировок «ДНР/ЛНР».

Он считает, что власти Украины должны назначить своего губернатора для неподконтрольных территорий Донбасса после согласования с боевиками.

«Надо начать диалог. Надо сесть и сказать: "Да, такая ситуация была, она сегодня есть. Как мы из нее будем выходить?". Какая разница, что было вчера», — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина», передают novosti.dn.ua.

«Вводим временное украинское управление на "ЛНР/ДНР". Я считаю, что президент должен назначить своего временного губернатора, военного, не знаю какого. По согласованию с той стороной», — добавил нардеп.

Рабинович отметил, что после переговоров с боевиками необходимо убрать тяжелое вооружение и «ввести полицейскую систему, которая носит только легкое оружие».