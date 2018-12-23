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Ситуация на блокпостах днем 23 декабря

23.12.2018 16:12
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Ситуация на блокпостах днем 23 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая:

КПВВ «Майорск»:
Виталик: «11:14. На 0 украинском в сторону Артемовска, людей 0. На паспортном украинском в Горловку людей много, примерно 300 человек»;
Владимир: 13:38. Очереди на ДНР пешей нет в сторону Украины, только приехали от туда».
КПВВ «Марьинка»:
Администратор: «11:17. Курахово в Донецк машин 60»;
Люси: «12:23. Как обычно днр тормозит, все для людей»;
Алина: «13: 34. Машины практически до посадки»;
Алина: «13: 51. Украина быстро – пусто, на реверс пускают»;
КПВВ «Новотроицкое»:
Администратор: «10:21. Еленовка в Волноваху. Приехал в 7:00 где-то 13 в очереди, в 10:00 стал на нулевом украинском. Еленовка начала пропускать в 8:00. Нулевой украинский, в сторону Волновахи, очередь большая, больше 100 точно, движение слабое»;
Виктор: «12:21. Еленовка в Украину машин нет! В Донецк 10-15 шт».
КПВВ «Гнутово»:
Аня: «12:37. В 10 сразу на проверку на днр и в Украине в 12, все прошли».
КПВВ «Станица Луганская»:
Татьяна: «12:18. Из Станицы в Луганск прошли за 2 часа».

Источник: dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, информация, блокпост, ДНР, пункты пропуска, Станица Луганская, соцсети, КПВВ
 
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