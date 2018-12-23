Ситуация на блокпостах днем 23 декабря

23.12.2018 16:12

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая:

КПВВ «Майорск»:

Виталик: «11:14. На 0 украинском в сторону Артемовска, людей 0. На паспортном украинском в Горловку людей много, примерно 300 человек»;

Владимир: 13:38. Очереди на ДНР пешей нет в сторону Украины, только приехали от туда».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «11:17. Курахово в Донецк машин 60»;

Люси: «12:23. Как обычно днр тормозит, все для людей»;

Алина: «13: 34. Машины практически до посадки»;

Алина: «13: 51. Украина быстро – пусто, на реверс пускают»;

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «10:21. Еленовка в Волноваху. Приехал в 7:00 где-то 13 в очереди, в 10:00 стал на нулевом украинском. Еленовка начала пропускать в 8:00. Нулевой украинский, в сторону Волновахи, очередь большая, больше 100 точно, движение слабое»;

Виктор: «12:21. Еленовка в Украину машин нет! В Донецк 10-15 шт».

КПВВ «Гнутово»:

Аня: «12:37. В 10 сразу на проверку на днр и в Украине в 12, все прошли».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:18. Из Станицы в Луганск прошли за 2 часа».

Источник: dnews.dn.ua