- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
Ситуация на блокпостах днем 23 декабря
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 23 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая:
КПВВ «Майорск»:
Виталик: «11:14. На 0 украинском в сторону Артемовска, людей 0. На паспортном украинском в Горловку людей много, примерно 300 человек»;
Владимир: 13:38. Очереди на ДНР пешей нет в сторону Украины, только приехали от туда».
КПВВ «Марьинка»:
Администратор: «11:17. Курахово в Донецк машин 60»;
Люси: «12:23. Как обычно днр тормозит, все для людей»;
Алина: «13: 34. Машины практически до посадки»;
Алина: «13: 51. Украина быстро – пусто, на реверс пускают»;
КПВВ «Новотроицкое»:
Администратор: «10:21. Еленовка в Волноваху. Приехал в 7:00 где-то 13 в очереди, в 10:00 стал на нулевом украинском. Еленовка начала пропускать в 8:00. Нулевой украинский, в сторону Волновахи, очередь большая, больше 100 точно, движение слабое»;
Виктор: «12:21. Еленовка в Украину машин нет! В Донецк 10-15 шт».
КПВВ «Гнутово»:
Аня: «12:37. В 10 сразу на проверку на днр и в Украине в 12, все прошли».
КПВВ «Станица Луганская»:
Татьяна: «12:18. Из Станицы в Луганск прошли за 2 часа».
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, информация, блокпост, ДНР, пункты пропуска, Станица Луганская, соцсети, КПВВ
- На пунктах пропуска с РФ «граждан ДНР» заставляют заполнять «миграционки»
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня
- В соцсетях поделились впечатлениями о новчевке у блокпоста "ДНР"
- На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда
- На блокпосте «ДНР» под Донецком оставались ночевать около 40 машин
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- Віталій Портников: Рішення Трампа по Сирії - урок для України21:55
- Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог21:26
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"20:00
- Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине19:34
- Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост18:58
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике
- В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд