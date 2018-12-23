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Архив - Донецкая область

Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»

23.12.2018 14:10
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Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»

Подразделения НВФ в районе неподконтрольной украинскому правительству Горловки несут серьезные потери.

Об этом сообщают источники в соцсети, передает donpress.com.

Один из пользователей соцсети Александр Соколов в Facebook отмечает:

«Сегодня (22.12) от морга горбольницы № 2 оккупированной Горловки отчалили сразу три микробуса с табличками „груз 200“. Вездесущая сорока на хвосте принесла, что наполнители авто едут по адресам: Ярославль, Астрахань, Челябинск, Забайкалье, Талнах (Красноярск, Заполярье)».

Кроме того, он добавил, что один из автомобилей перевозит тело полковника ВС РФ.



Теги: Донбасс, Горловка, морг, больница, потери, соцсети, НВФ, РФ
 
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