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Архив - Донецкая область

Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"

23.12.2018 07:40
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Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"

Во время штурма города россиянами и их местными наемниками 80 процентов инфраструктуры и жилых домов было разрушено, а местные жители в страхе покинули родные места. Но оккупационные власти пытаются имитировать нормальную жизнь и устраивают праздники. Правда, на них некому ходить.

В оккупированном Дебальцево прошло мероприятие, посвященное открытию городской елки. Местные СМИ, подконтрольные террористам, громко назвали событие "массовым гуляньем". Хотя невооруженным взглядом видно, что о массовости и, тем более, праздничном настроении, и говорить нечего.

Об этом передает "Дебальцево online", передает dialog.ua.

Фото свидетельствуют о том, что в городе, где до войны насчитывалось около 50 тысяч населения, на открытие елки прийти оказалось некому. Перед практически пустой площадью выступал детский ансамбль и хор бабушек в цветастых платках.

А из "праздничной торговли" на фото можно заметить лишь лоток с колбасными изделиями, под зонтом с рекламой пива и слоганом на украинском языке – "Народжене в Україні", словно немой укор для оккупационных властей, практически уничтоживших промышленный центр Донбасса.



Теги: Донбасс, война, Дебальцево, праздник, новогодняя елка, промышленность, оккупация
 
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