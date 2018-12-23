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У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ
Пресс-центр Операции объединенных сил констатировал относительное затишье на временно оккупированном Донбассе со стороны гибридной армии Российской Федерации.
Вчера, 22 декабря, незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Кураторы РФ также приказывали сепаратистам применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Известно, что боевики вели прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.
Также пострадали опорные пункты ВСУ от ударов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новотошковское, Красногоровки, Чермалык и Гнутово.
Согласно данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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