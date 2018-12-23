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В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет
Владислав Сурков, куратор главаря «ДНР» Дениса Пушилина, обещал последнему увеличение «бюджета ДНР». Однако, обещание осталось обещанием. В реалиях в «ДНР» сильно задерживают зарплату «госслужащим, полиции, МЧС» и другим.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Деньги, обещанные Владиславом Сурковым главарю «ДНР» Денису Пушилину, а это ни много, ни мало 10% «бюджета ДНР» где-то «потерялись». В результате, вместо «прибавки к жалованью», в «ДНР» имеют катастрофический рост цен на основные продукты питания, очереди, недовольство людей и задержку зарплат «госслужащим, полиции, МЧС» и другим. Работников «полиции» оставляют без «командировочных», под благовидными предлогами, однако всем уже понятно – денег нет.
Вот что пишут источники, близкие к «госслужащим ДНР» в соцсетях:
«Донецк По сплетням обещанные сурковым пушилингу 10% дополнительного бюджета дыры пошли по п… де, госам уже задержуют зп за 2021 никому не перечислили, даже ЧСам и ментам, командировки казначейство бракует со смешными придирками-то буква не та, то дата, между строк грят«нет денег»..».
Теги: Донбасс, полиция, зарплата, МЧС, задержка, госслужащий, ДНР, Пушилин, соцсети
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