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Архив - Донецкая область

В Горловке жителям предлагают покупать противогазы

23.12.2018 08:59
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В Горловке жителям предлагают покупать противогазы

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области разгоняют пропагандистскую шумиху вокруг «готовящейся химатаки». Во временно оккупированной Горловке жителям предлагают покупать противогазы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях муссируют тему о, якобы, готовящейся «химатаке». В школах с детьми провели занятия по химической защите. При этом почему-то детям говорили, что при поражении хлором следует «ложиться на пол», хотя по всем правилам, следует наоборот подняться на более высокое место, например, на верхний этаж здания.

Теперь же горловчанам предлагают покупать противогазы по 1300 рублей (около 550 грн – ред.).

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«Горлівка Доброго ранку рідне місто, Друзі, Донбас, Україна!!! Спочатку у навчальних закладах пройшли «навчання» з хімічного захисту, а вже зараз за 1300 рублів російські терористи пропонують придбати противогазу ГП 5… від амміаку він не захистить».



Теги: Донбасс, Горловка, продажа, химическое оружие, противогаз, ДНР, боевики, соцсети
 
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