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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд

23.12.2018 11:16
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В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд

В Мариуполе предложили в часы пик брать с пожилых пенсионеров деньги за проезд в общественном транспорте.
Соответствующее обращение было опубликовано на сайте петиций 14 декабря 2018 года и за неделю собрало 250 подписей, сообщает 0629.
"Прошу рассмотреть вариант введения платного проезда для пенсионеров в часы пик! С 6:00 до 9:00, с 17:00 - 20:00", - призывает автор петиции Денис Маслов.
Он отмечает, что из-за переполненного транспорта мариупольцам сложно добираться на работу. "Муниципального транспорта мало, и они его не ждут, а втискиваться в маршрутные такси и выходят через пару остановок или до рынка. А как же быть рабочим, которых штрафуют за опоздание? Как добираться к месту работы?" - поясняет свою позицию мариуполец.
Отметим, ранее городские власти рекомендовали пенсионерам планировать свои поездки по городу в период с 10:00 до 16:00, чтобы оптимально разгрузить транспорт в часы пик.
Напомним, если петиция, в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан", в течение трех месяцев наберет более 250 голосов, она будет вынесена на рассмотрение депутатов Мариупольского городского совета или членов исполнительного комитета.



Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, транспорт, проезд, оплата
 
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