Жители Луганска вынуждены выстаивать огромные очереди за продуктами

23.12.2018 10:02

Жители временно оккупированного Луганска вынуждены выстаивать огромные очереди за продуктами питания.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается дефицит некоторых продуктов и скачок цен на многие продукты заставляет людей стоять в огромных очередях. Многие люди говорят, что всё это напоминает последние годы существования СССР и времена глобального дефицита.

Вот как луганчане описывают происходящее в соцсетях:

«Довелось посетить сегодня ярмарку в Луганске. Из-за дикого скачка цен на продукты, и с грядущими праздниками, люди попёрли толпами. В основном все за яйцами, и эти очереди просто невероятные! Всего машин с яйцами-2, возле каждой стоит мент и следит за порядком, вот вам очередь за яйцами»,

«Луганск Кормильцы… очередь за дешёвыми яйцами Как там холодная …, дожевывающая последнюю краюшку хлеба без соли?».