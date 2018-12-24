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"Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье

24.12.2018 11:33
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"Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье

Пресс-центр Операции Объединенных сил констатировал, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" не решались вести огонь по армии Украины.

За минувшие сутки, 23 декабря, пророссийские боевики "Л/ДНР" ни разу не нарушали режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA". Соответственно ни один украинский военный в течение прошедших суток не пострадал.

Согласно данным разведки, в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один боевики погиб, а двое получили ранения. 

Уже в течение текущих суток оккупанты РФ открыли огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на донецком направлении. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, оккупанты
 
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