Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов

24.12.2018 07:47

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» заявили, что переходят на «новые стандарты измерения». Жители временно оккупированных территорий отнеслись к заявлению с сарказмом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» сделали громкое заявление, якобы, «в ДНР переходят на российские стандарты измерения». Эту новость подхватили не только паблики, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», но и российские «СМИ».

Однако, жители временно оккупированных территорий Донетчины прекрасно понимают, что такими громкими заявлениями «власти» пытаются отвлечь людей от проблем. Картину дополнило фото на котором гиря 20 кг помечена буквой «м». Обычно, когда речь идет об измерениях «м» — сокращенное обозначение метра.

Жители временно оккупированных восприняли «новость» без энтузиазме и с изрядной долей сарказма:

«Теперь один килограмм будет равен 999грам...»,

«Александр, 900 гр»,

«Только и умеют лизать попу России, только Россия клала на наш регион болт с резьбой. Гондурас и то признанное государство, а мы как цыгани существуем надеясь на лучшее»,

«А до этого какими «стандартами» руководствовались? Чиновники с купленными дипломами (и без оных) пытаются вешать лапшу серой массе. Система СИ — не, не слышали...»,

«Читал эту новость уже в 4х других группах, пропагандонство процветает, прям на уровне. Чуть какая-то незначительная мелочь случилась, срочно нужно разнести это везде, чтоб людям глаза замылить и отвлечь. Только не прокатывает это уже»,.

«А я то думаю по какому поводу цены растут, а мы оказывается переходим на стандарты России. Это так же как … перешла на европейские стандарты? комуналка тоже скоро начнет переходить?»,

«А до этого что локтями и галошами мерял? Теперь доить как понимаю будут по полной»,

«А че там новые появились типа самогоно-литр или пиФа-стакан»

«Не, так чё с килограммом, так ни…а и не понял? Легче стал или тяжелей? Вчера мешок муки купил, было 50кг по старому, теперь мучаюсь, я в плюсе или в минусе???».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.