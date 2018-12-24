- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» заявили, что переходят на «новые стандарты измерения». Жители временно оккупированных территорий отнеслись к заявлению с сарказмом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» сделали громкое заявление, якобы, «в ДНР переходят на российские стандарты измерения». Эту новость подхватили не только паблики, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», но и российские «СМИ».
Однако, жители временно оккупированных территорий Донетчины прекрасно понимают, что такими громкими заявлениями «власти» пытаются отвлечь людей от проблем. Картину дополнило фото на котором гиря 20 кг помечена буквой «м». Обычно, когда речь идет об измерениях «м» — сокращенное обозначение метра.
Жители временно оккупированных восприняли «новость» без энтузиазме и с изрядной долей сарказма:
«Теперь один килограмм будет равен 999грам...»,
«Александр, 900 гр»,
«Только и умеют лизать попу России, только Россия клала на наш регион болт с резьбой. Гондурас и то признанное государство, а мы как цыгани существуем надеясь на лучшее»,
«А до этого какими «стандартами» руководствовались? Чиновники с купленными дипломами (и без оных) пытаются вешать лапшу серой массе. Система СИ — не, не слышали...»,
«Читал эту новость уже в 4х других группах, пропагандонство процветает, прям на уровне. Чуть какая-то незначительная мелочь случилась, срочно нужно разнести это везде, чтоб людям глаза замылить и отвлечь. Только не прокатывает это уже»,.
«А я то думаю по какому поводу цены растут, а мы оказывается переходим на стандарты России. Это так же как … перешла на европейские стандарты? комуналка тоже скоро начнет переходить?»,
«А до этого что локтями и галошами мерял? Теперь доить как понимаю будут по полной»,
«А че там новые появились типа самогоно-литр или пиФа-стакан»
«Не, так чё с килограммом, так ни…а и не понял? Легче стал или тяжелей? Вчера мешок муки купил, было 50кг по старому, теперь мучаюсь, я в плюсе или в минусе???».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, оккупация, весы, ДНР
- Куда пропал Захарченко?
- "Мы в Украине, а не в каком-то ОРДИЛО", - в Авдеевке вспоминают оккупацию (ВИДЕО)
- В «ДНР» критически не хватает врачей
- Высланный из ДНР волонтер Евгений Шибалов: "В квартире, где я жил, сегодня будет обыск"
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- Спикер штаба АТО назвал задачи боевиков
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж 08:20
- Погодный сюрприз на Новый год08:06
- Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков07:50
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года07:09
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- Віталій Портников: Рішення Трампа по Сирії - урок для України21:55
- Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог21:26
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике
- В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд