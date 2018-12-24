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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»

24.12.2018 10:15
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Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»

Сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. Через контрольные пункты въезда-выезда последовало 33,5 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7635 человек и 965 транспортных средств;

«Марьинка» — 7875 человек и 1420 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6755 человек и 1345 транспортных средств;

«Гнутово» — 3135 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8130 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 40/40;

«Марьинка» — 20/60;

«Новотроицкое» — 70/70;

«Гнутово» — 20/25.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, пункт пропуска, КПВВ
 
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